США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар

Фото: YAY/ТАСС

США ведет работу, которая позволит оценить способность властей России и Китая пережить ядерный удар и продолжить функционировать, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что анализ будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".

Работа началась по требованию конгресса и еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента. Инициативу поддержали представители и Республиканской, и Демократической партий.

Конгрессмены пришли к такому решению из-за беспокойства, что Россия и Китай наращивают уверенность в своей военной мощи.