30 января 2017, 12:26

США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар

Фото: YAY/ТАСС

США ведет работу, которая позволит оценить способность властей России и Китая пережить ядерный удар и продолжить функционировать, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что анализ будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".

Работа началась по требованию конгресса и еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента. Инициативу поддержали представители и Республиканской, и Демократической партий.

Конгрессмены пришли к такому решению из-за беспокойства, что Россия и Китай наращивают уверенность в своей военной мощи.

Конгресс США рассмотрит законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран.

По мнению авторов проекта закона, данная проблема стала еще более актуальной после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который "наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент".

Россия США Пентагон Китай жизнь в мире ядерное оружие

