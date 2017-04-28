Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Китай не разделяет позиции США по изоляции России в ООН, заявил глава департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъюй. Его слова приводит ТАСС.

"Как бы не изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится", – заявил дипломат.

Цунъюй отметил, что в ближайшее время назначено множество встреч между лидерами двух стран, активизируются экономические связи и в таких условиях никаких разговоров об изоляции России Китаем быть не может.

Накануне пресс-служба Белого дома США заявила, что президент Трамп доволен успехами своего дипломатического курса в отношении Китая, который позволил еще больше изолировать Россию и Сирию в ООН.