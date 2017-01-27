Россия и Таджикистан договорились о возобновлении авиасообщения

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Россия и Таджикистан договорились о снятии ограничения полетов авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы России, передает ТАСС.
В результате переговоров, самолетам "Сомон Эйр" разрешили летать в Красноярск, Краснодар, Уфу и Оренбург.
При этом, полеты из аэропорта Жуковский будут производиться на паритетной основе – ранее "Уральские авиалинии" в неделю совершали два рейса в Душанбе и в Худжанд. Теперь полеты будут совершаться в равных количествах авиакомпаниями "Таджик Эйр" и "Уральскими Авиалиниями".
Что касается авиакомпании "Ямал", решение о ее полетах заморожено до летнего сезона, который длится с марта по октябрь.
Как отметили в Минтрансе, основными пассажирами на этом направлении являются таджикские трудовые мигранты, которые обеспечивают за счет России до 48 процентов ВВП Таджикистана. Как следствие, если позиция таджикских властей не изменится, Москва будет вынуждена приостановить воздушное сообщение, чтобы не допустить ущемление прав российских авиакомпаний.