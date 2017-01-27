Россия и Таджикистан договорились о возобновлении авиасообщения

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россия и Таджикистан договорились о снятии ограничения полетов авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы России, передает ТАСС.

В результате переговоров, самолетам "Сомон Эйр" разрешили летать в Красноярск, Краснодар, Уфу и Оренбург.

При этом, полеты из аэропорта Жуковский будут производиться на паритетной основе – ранее "Уральские авиалинии" в неделю совершали два рейса в Душанбе и в Худжанд. Теперь полеты будут совершаться в равных количествах авиакомпаниями "Таджик Эйр" и "Уральскими Авиалиниями".

Что касается авиакомпании "Ямал", решение о ее полетах заморожено до летнего сезона, который длится с марта по октябрь.