Администрация Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкции – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Brian Cahn

Документы для отмены антироссийских санкций подготовила администрация президента США Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, сообщает РИА Новости.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday — Fabrice Pothier (@FabricePothier) 26 января 2017 г.

"Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России", – пишет Потье. Он также добавил, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном запланированы на 28 января.

Информацию о снятии санкций подтвердил сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

update: several sources reporting the proposed order would unilaterally lift sanctions. https://t.co/4yU9JMsdkc — Susan Glasser (@sbg1) 26 января 2017 г.

"Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", – написала она.