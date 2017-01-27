Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2017, 13:16

Регионы

Администрация Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкции – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Brian Cahn

Документы для отмены антироссийских санкций подготовила администрация президента США Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, сообщает РИА Новости.

"Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России", – пишет Потье. Он также добавил, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном запланированы на 28 января.

Информацию о снятии санкций подтвердил сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

"Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", – написала она.

Ограничительные политические и экономические меры ввели против России в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Инициатором введения санкций выступило руководство США, их также поддержали Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Первый пакет санкций включал замораживание активов, введение визовых ограничений для физических лиц, а также сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. Затем были приняты секторальные ограничительные меры, затрагивающие целые отрасли экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Россия США санкции Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика