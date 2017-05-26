Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 16:23

Лавров рассказал о работе РФ и Китая по ситуации вокруг КНДР

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия и Китай хотят воспрепятствовать ядерной программе КНДР и при этом не мешать политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.

По его словам, и РФ, и КНР выступают за неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. "Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова", – заключил глава МИД.

Ранее лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин попросил президента США Дональда Трампа дать 100 дней для оказания давления на Северную Корею из-за запуска баллистических ракет.

Встреча лидеров Китая и США прошла в апреле этого года в Вашингтоне. Договоренность истекает в июле этого года, согласно ей, КНДР подвергнется санкциям США и Китая, если не прекратит испытания ракет.

Россия Сергей Лавров КНДР КНР ядерное оружие жизнь в мире

