26 мая 2017, 06:25

Регионы

Более половины американцев видят в России врага – опрос

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Более половины граждан США – 64 процента, считают Россию врагом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса, проведенного телекомпанией Fox News. В 2013 году американские граждане считали Москву дружественной, только 40 процентов были против отношений между государствами.

РФ заняла четвертое место в списке недружественных стран, по мнению американцев. Тройка главных врагов США выглядит так: Северная Корея (93 процента), Иран (80 процентов) и Сирия (76 процентов).

Президент США Дональд Трамп хорошо относится к России и видит в ней союзника, считают американцы. Об этом сказали 73 процента респондентов.

