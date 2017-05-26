Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 05:04

Регионы

Трамп пока не определился с отношением к антироссийским санкциям – Белый дом

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет определенного решения по санкциям против России, сообщается на сайте Белого дома.

Тема антироссийских санкций будет затронута на саммите Группы семи, который пройдет в Таормине на Сицилии. Этот вопрос часто возникал на саммите НАТО, который завершился в четверг, 25 мая.

Ранее американский лидер заявлял, что речь об отмене санкций для России пока не идет. По его словам, Америка может хорошо относиться к России, но гарантий о снятии санкций пока нет.

