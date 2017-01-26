Россия и Турция уничтожили несколько опорных пунктов ИГ в Сирии

Фото: ТАСС/Александр Елистратов

Боевая авиация России и Турции в четверг, 26 января, нанесла удар по трем пунктам управления террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ) рядом с населенным пунктом Эль-Баб в провинции Алеппо в Сирии, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали в Минобороны России, российские ВКС привлекли к операции бомбардировщики Су-24М и истребители СУ-35С. Турецкие ВВС – многоцелевые истребители F-16 и F-4.

Атака позволила уничтожить три пункта управления и узла связи, а также несколько опорных пунктов боевиков.

Россия и Турция обменялись разведывательной информацией во время планирования совместных действий. ВКС России и ВВС Турции уже наносили совместные воздушные удары по позициям ИГ в Сирии 18 и 21 января.