Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией – СМИ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
Украина запланировала полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, сообщает газета "Коммерсант".
Грузовые перевозки по железной дороге отменили еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны. Тогда же ввели санкции против юридических и физических лиц РФ и заблокировали российские социальные сети и почтовые индексы.
По некоторым данным, пассажирское сообщение приостановят с 1 июля. Однако официального подтверждения этой информации нет.
По сообщению "Интерфакса", Украинская железная дорога заявила, что не принимала решений об отмене пассажирских перевозок. Отмечается, что билеты на поезда в Россию находятся в открытой продаже.
В Госдепе заявили, что нельзя ограничивать свободу слова, подрывая тем самым конституционные принципы.