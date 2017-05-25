Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 11:42

Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией – СМИ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Украина запланировала полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, сообщает газета "Коммерсант".

Грузовые перевозки по железной дороге отменили еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны. Тогда же ввели санкции против юридических и физических лиц РФ и заблокировали российские социальные сети и почтовые индексы.

По некоторым данным, пассажирское сообщение приостановят с 1 июля. Однако официального подтверждения этой информации нет.

По сообщению "Интерфакса", Украинская железная дорога заявила, что не принимала решений об отмене пассажирских перевозок. Отмечается, что билеты на поезда в Россию находятся в открытой продаже.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в отношении компании "Яндекс" и ряда ее сервисов.

В Госдепе заявили, что нельзя ограничивать свободу слова, подрывая тем самым конституционные принципы.

