Московские врачи смогут проводить операции, предупреждающие инсульт

В центре аритмологии прошел симпозиум по профилактике инсульта

Московские хирурги в скором будущем смогут проводить операции, предупреждающие инсульт, передает телеканал "Москва 24".

Уникальным методом с российскими специалистами поделился профессор из Израиля Давид Миркин. В центре аритмологии в рамках всероссийского симпозиума профессор из Израиля Давид Мирки продемонстрировал уникальную операцию на сердце, поставив заглушку на ушко предсердия. Такую операцию проводят в качестве профилактики инсультов; в Западной Европе - уже давно, в России - всего несколько раз. Больному ставят заглушку на ушко левого предсердия), чтобы там не скапливалась кровь и не образовывался тромб. Если же тромб уже есть, то с этой заглушкой он не оторвется, то есть инсульта можно избежать.

В России рассчитывают поставить эту операцию на поток.

Без надрезов, с помощью одной только иглы, через бедренную вену врач добирается до сосудов сердца, убирает лишнюю жидкость, и начинается самая тонкая работа. В сердце ставят своего рода пломбу - окклюдер, который не позволит тромбу оторваться. Вся работа длится около часа, под общим наркозом.

"Мы были первооткрывателями этой процедуры в Израиле и делаем эти операции больше четырех лет. Сложность в том, что электрофизиологические исследования нужно сочетать с операцией на кровеносных сосудах. Московские коллеги обладают большим опытом. Я думаю, с этой процедурой здесь справятся", - сказал профессор Миркин.

В России новой методикой владеют пока единицы. Специалистов обучают за рубежом. Теперь тренинги будут проводить и в Москве.