Москва подарит Парижу главную рождественскую елку

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Правительство Москвы подарит Парижу главную рождественскую елку - власти выделят средства на установку ели у Собора Парижской Богоматери, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на российскую дипмиссию.

Такое событие произойдет впервые, раньше ель у главного парижского собора устанавливалась за счет местного прихода. На этот раз со сбором средств возникли трудности, на помощь пришла российская сторона.

Огни на праздничном дереве зажгут уже в субботу, 22 ноября. В мероприятии примут участие посол России во Франции Александр Орлов и настоятель собора монсеньор Жакен.

Отметим, что главную новогоднюю елку нашей страны выберут из семи претенденток. Конкурс начали еще летом. Потенциальные новогодние деревья искали даже из космоса. Каждому устроили многочасовую фотосессию.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны собираются привезти в Москву из Подмосковья к 20 декабря. Установят ее традиционно на Соборной площади Кремля.

Добавим, что в этом году, как и прежде, на десяти основных площадях Садового кольца - Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Земляной Вал, Красные Ворота, Сухаревской, Самотечной и Кудринской - для елей выберут индивидуальные украшения.

На этот раз столичное правительство решило предложить москвичам самим выбрать варианты оформления этих территорий к Новому году.