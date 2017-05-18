Спецпрокурора в США по "вмешательству" России назначили без ведома Трампа

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
Спецпрокурора в США по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы назначили без ведома Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.
Трампу сообщили о назначении Мюллера, когда он встречался с кандидатами на пост директора ФБР. Министр юстиции Джефф Сешнс также узнал о назначении уже после подписания документа.
Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн назначил спецпрокурором бывшего главу ФБР 72-летнего Роберта Мюллера. По его словам, расследование должен вести человек, независимый от обычной системы подчинения.
Сам Трамп все обвинения отрицает. По его словам, между его предвыборной кампанией и официальной Россией не было никакой связи, и он "ждет с нетерпением завершения этого вопроса".