Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 12:04

Регионы

Спецпрокурора в США по "вмешательству" России назначили без ведома Трампа

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Спецпрокурора в США по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы назначили без ведома Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.

Трампу сообщили о назначении Мюллера, когда он встречался с кандидатами на пост директора ФБР. Министр юстиции Джефф Сешнс также узнал о назначении уже после подписания документа.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн назначил спецпрокурором бывшего главу ФБР 72-летнего Роберта Мюллера. По его словам, расследование должен вести человек, независимый от обычной системы подчинения.

Минюст инициировал расследование о так называемом "вмешательстве России в президентские выборы" после сообщения о просьбе Трампа к экс-директору ФБР Джеймсу Коми. Якобы глава Белого дома просил прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого обвиняли в связях с Россией.

Сам Трамп все обвинения отрицает. По его словам, между его предвыборной кампанией и официальной Россией не было никакой связи, и он "ждет с нетерпением завершения этого вопроса".

Россия США расследования Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика