Вашингтон не знает о готовности РФ предоставить запись беседы Лаврова и Трампа

Фото: ТАСС/Carolyn Kaster

Чиновники Белого дома не получали информацию о том, что Россия готова предоставить запись беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает Reuters.

Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.

Встреча Лаврова и Трампа прошла 10 мая в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Впоследствии экс-сотрудники спецслужб США заявили, что российский фотограф, которого пустили на встречу, мог пронести прослушивающее оборудование.

Американские СМИ также высказали предположения о том, что Дональд Трамп якобы передал Лаврову секретную информацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие сообщения фейком.