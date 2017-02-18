Генштаб Турции отменит запрет на поездки военнослужащих в Россию

Фото: ТАСС/picture alliance /Arco Images G/Straesser, H

Генштаб Турции планирует отменить запрет на поездки турецких военнослужащих в Россию, сообщает агентство Anadolu. Мораторий ввели после того, как ВВС Турции в ноябре 2015 года сбили на турецко-сирийской границе российский Су-24.

По данным военных источников агентства, отношения между двумя странами начали восстанавливаться и действие запрета стало темой обсуждений. Генштаб Турции обратился за мнением к представителям соответствующих подструктур. Они выступили за снятие запрета на поездки в Россию.

Данная позиция была доведена и до сведения МИД и Минобороны страны.

Турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 над Сирией в ноябре 2015 года. Это вызвало резкое обострение отношений двух стран. После официальных извинений турецкой стороны двусторонние отношения начали восстанавливаться.