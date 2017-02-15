Начальник Генштаба России проведет встречу с американским коллегой 16 февраля

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов запланировали встречу на четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС. Как пояснили в пресс-службе Пентагона, встреча пройдет в столице Азербайджана.

Речь пойдет о текущем состоянии военных отношений между Россией и США. Герасимов и Данфорд обсудят "важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов".

Во вторник, 14 февраля США объявили о своих подозрениях, связанных с нарушением договора о ликвидации ракет средней и малой дальности со стороны России. Источник в администрации страны заявил, что в РФ якобы развернуты два батальона с готовыми к бою крылатыми ракетами наземного базирования. Один из них расположен на полигоне "Капустин Яр", а второй перевели на неизвестную базу в декабре 2016 года.

Подобные обвинения Россия и США периодически выдвигают друг-другу с момента подписания соглашения в 1987 году.

В тот же день представители Пентагона заявили, что они обеспокоены пролетом российских военных самолетов близ американского эсминца Porter в Черном море 10 февраля. Воздушные суда якобы не отвечали на запросы корабля и двигались с выключенными транспондерами.

В Минобороны России ответили, что никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов рядом с американским эсминцем не было.

