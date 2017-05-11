Глава Нацразведки США обозначил главные угрозы для страны

Фото: ТАСС/YAY

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в своем докладе конгрессу назвал разведки Китая и России главной угрозой для Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

"В 2017 году Соединенные Штаты будут сталкиваться с комплексной угрозой со стороны зарубежной разведки. Мы считаем, что, основываясь на их возможностях, намерениях и масштабах деятельности, главная угроза будет по-прежнему исходить от России и Китая", – говорится в письменном докладе.

Региональная угроза, как считают в Национальной разведке США, будет исходить от разведок стран Южной и Восточной Азии, а также Латинской Америки.

Ранее конгресс США поддержал создание комитета по борьбе с тайным влиянием РФ. Положение было включено в общий проект бюджета страны до октября 2017 года.