Джон Хантсман согласился стать послом США в России

Фото: Фото: AP/Al Hartmann
Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсмэн согласился стать послом США в России, сообщил в среду телеканал NBC
.
Ранее сообщалось, что вопрос о кандидатуре Хантсмэна "находится в стадии подписания документов". Хантсмэн работал послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.
История вопросаОсновным кандидатом на должность посла России в США считается заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов.
Ожидается, что главу российской дипмиссии в Вашингтоне Сергея Кисляка сменят уже в этом году. При этом президент США Дональд Трамп с кандидатурой нового американского посла в России еще не определился.