Джон Хантсман согласился стать послом США в России

Фото: Фото: AP/Al Hartmann

Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсмэн согласился стать послом США в России, сообщил в среду телеканал NBC

.

Ранее сообщалось, что вопрос о кандидатуре Хантсмэна "находится в стадии подписания документов". Хантсмэн работал послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.