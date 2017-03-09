Форма поиска по сайту

Джон Хантсман согласился стать послом США в России

Фото: Фото: AP/Al Hartmann

Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсмэн согласился стать послом США в России, сообщил в среду телеканал NBC
Ранее сообщалось, что вопрос о кандидатуре Хантсмэна "находится в стадии подписания документов". Хантсмэн работал послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.

История вопроса

Основным кандидатом на должность посла России в США считается заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов.

Ожидается, что главу российской дипмиссии в Вашингтоне Сергея Кисляка сменят уже в этом году. При этом президент США Дональд Трамп с кандидатурой нового американского посла в России еще не определился.

Россия США жизнь в мире посол

