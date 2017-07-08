Сенат США предложил ввести санкции против России за нарушение договора РСМД

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Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс предложил ввести санкции против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующую поправку он внес к закону о национальной безопасности на 2018 год, сообщает Reuters.

По словам Ройса, Владимир Путин уже долгие годы игнорирует свои обязательства по договору. А последней каплей стало недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками. Это "серьезная угроза для интересов национальной безопасности США".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

