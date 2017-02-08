Форма поиска по сайту

МИД РФ не исключил отмену виз с Грузией

Отмену визового режима с Грузией не исключают в российском МИД, сообщили в пресс-службе ведомства. Россия настроена на дальнейшее облегчение визового режима и в перспективе не исключает его отмены, отметил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Накануне в Праге у Карасина прошла встреча со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Отмена виз в том числе зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении, говорится в сообщении МИД России.

Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой 2 сентября 2008 года в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Ранее в августе 2008 года между Россией и Грузией произошел пятидневный вооруженный конфликт.

На сегодняшний день единственным дипломатическим форматом диалога остаются встречи Зураба Абашидзе с Григорием Карасиным, которые проходят в Праге и Вене.

На встрече от 7 февраля стороны подвели итоги процесса нормализации российско-грузинских отношений в 2016 году. Взаимный товарооборот увеличился на 17 процентов и приблизился, по предварительным оценкам, к 800 миллионам долларов США. Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии. В прошлом году на Россию пришлось более половины всего экспорта вина из Грузии.

