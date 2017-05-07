В Аргентине появится площадь Российской Федерации

Фото: ТАСС/JTB Photo

Площадь Российской Федерации появится в столице Аргентины, передает ТАСС. Соответствующий законопроект одобрило законодательное собрание Буэнос-Айреса.

"Закон уже принят, место выделено. Примерно через месяц начнем работать над территорией", – рассказал председатель координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

С предложением о создании площади российская сторона выступила четыре года назад, пояснила Ярмолюк. Площадь разместят в районе Бельграно, где проживают в основном горожане с доходами выше среднего.