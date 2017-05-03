Директор ФБР увидел в России "величайшую угрозу"

Фото: ТАСС/Zuma/Bao Dandan
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политику США, сообщает "Газета.ру".
Он также выразил мнение, что РФ предоставляет убежище киберпреступникам. Фрагмент видеотрансляции с выступлением Коми опубликован в микроблоге Twitter американского журналиста Брэда Джаффи.
По мнению директора ФБР, Россия является "величайшей угрозой среди наций на Земле" для развития демократии.
Comey says Russia is still involved in American politics; Russia is “the greatest threat of any nation on Earth” to our democratic process pic.twitter.com/4ZJX9ufBVj— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 3 мая 2017 г.
Россия обвинения неоднократно отвергала, указывая на то, что Белый дом не предоставил никаких материалов расследования этого инцидента.