Директор ФБР увидел в России "величайшую угрозу"

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политику США, сообщает "Газета.ру".

Он также выразил мнение, что РФ предоставляет убежище киберпреступникам. Фрагмент видеотрансляции с выступлением Коми опубликован в микроблоге Twitter американского журналиста Брэда Джаффи.

По мнению директора ФБР, Россия является "величайшей угрозой среди наций на Земле" для развития демократии.

Ранее политики США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. В частности российских хакеров подозревают во взломе электронных адресов демократической партии. Переписка с которых попала в интернет и повлияла на репутацию экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Россия обвинения неоднократно отвергала, указывая на то, что Белый дом не предоставил никаких материалов расследования этого инцидента.

