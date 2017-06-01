Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 18:54

Регионы

США ввели санкции против граждан России и КНДР

Фото: ТАСС/Louie Palu

США ввели новые санкции в отношении граждан РФ и Северной Кореи. Ограничения разработаны в связи с ядерной программой КНДР, говорится в заявлении Минфина США.

Под санкции попал один россиянин – Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings.

Отношения между США и Северной Кореей обострились после того, как последняя провела серию испытаний ядерных ракет, невзирая на протесты Штатов и мировой общественности.

Один из типов испытанного вооружения был одобрен лидером КНДР Ким Чен Ыном для массового производства. Глава государства распорядился оснастить армию новыми ракетами как можно скорее.

Россия США санкции КНДР Китай жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика