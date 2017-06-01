США ввели санкции против граждан России и КНДР

Фото: ТАСС/Louie Palu

США ввели новые санкции в отношении граждан РФ и Северной Кореи. Ограничения разработаны в связи с ядерной программой КНДР, говорится в заявлении Минфина США.

Под санкции попал один россиянин – Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings.

Отношения между США и Северной Кореей обострились после того, как последняя провела серию испытаний ядерных ракет, невзирая на протесты Штатов и мировой общественности.

Один из типов испытанного вооружения был одобрен лидером КНДР Ким Чен Ыном для массового производства. Глава государства распорядился оснастить армию новыми ракетами как можно скорее.