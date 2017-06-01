Вопросы о расследованиях по РФ передадут частному адвокату Трампа

Фото: ТАСС/Michael Heiman

Вопросы по поводу расследования, связанного с предполагаемыми связями избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Россией, передадут юристу, который не имеет отношения к американским чиновникам, сообщается на сайте Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер накануне заявил об этом членам парламента, а затем на пресс-конференции.

Спайсер подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов будет сосредоточена на этом вопросе. По его словам, дело передадут частному адвокату Трампа Марку Касовицу.

Дело о так называемом "вмешательстве в выборы президента" в Соединенных Штатах, инициировало министерство юстиции США. Желание дать показания по этому делу изъявил бывший директор ФБР Джеймс Коми. ФБР ранее начала расследование и опросила зятя Трампа Джареда Кушнера.