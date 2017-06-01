Форма поиска по сайту

Сенат США предложил ужесточить санкции против России

Ужесточить санкции против России предложили два члена сената Конгресса США, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg. Причиной этому послужили действия России в Сирии, а также "хакерские атаки" на американские киберсистемы.

По словам двух конгрессменов Майка Крэпо и Шеррода Брауна, санкции затронут новые секторы экономики. В частности, речь идет о горнодобывающей и металлургической отрасли, а также о железной дороге.

Санкции против России были введены в 2014 году. Позже ряд стран постоянно увеличивал список секторов экономики и чиновников, в отношении которых постоянно вводились новые санкции.

