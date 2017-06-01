Сенат США предложил ужесточить санкции против России

Фото: ТАСС/Andy Dean

Ужесточить санкции против России предложили два члена сената Конгресса США, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg. Причиной этому послужили действия России в Сирии, а также "хакерские атаки" на американские киберсистемы.

По словам двух конгрессменов Майка Крэпо и Шеррода Брауна, санкции затронут новые секторы экономики. В частности, речь идет о горнодобывающей и металлургической отрасли, а также о железной дороге.

Санкции против России были введены в 2014 году. Позже ряд стран постоянно увеличивал список секторов экономики и чиновников, в отношении которых постоянно вводились новые санкции.