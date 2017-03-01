Подготовка встречи между президентами США и России не ведется

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Американская сторона заявила, что подготовка встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в настоящий момент не ведется, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя властей США.

Высокопоставленный представитель США подчеркнул, что "понимания относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена".