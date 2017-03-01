Форма поиска по сайту

01 марта 2017

Подготовка встречи между президентами США и России не ведется

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Американская сторона заявила, что подготовка встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в настоящий момент не ведется, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя властей США.

Высокопоставленный представитель США подчеркнул, что "понимания относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена".

История вопроса

Во вторник, 28 февраля, замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном российско-американским отношениям, прокомментировал состоявшуюся в Бонне встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Рябков сообщил, что главы дипведомств обсуждали вопросы отношений между странами, а также планируемые двусторонние контакты, в том числе подготовку к первой личной встрече президентов двух стран.
