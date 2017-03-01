Кандидат в главы нацразведки США считает нужным расследовать действия РФ

Фото: ТАСС/Tina-Jane Krohn

Кандидат на пост директора нацразведки США Дэниел Коутс призвал к здравому подходу в отношении России, передает Lenta.ru.

По словам Коутса, США должны провести расследование по поводу предполагаемых попыток России оказать влияние на американские выборы.

В своем выступлении он перечислил набор вызовов к России, с которыми сейчас сталкиваются США.

Коутс также упомянул Китай, который, по его словам, "продолжает свою активность в регионе", речь идет о территориальных претензиях в Восточном и Южно-Китайском морях.