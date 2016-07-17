10 стран потребуют отстранить Россию от Олимпийских игр

Фото: Felipe Dana/AP

Представители антидопинговых ведомств 10 стран и 20 групп спортсменов в понедельник потребуют отстранения всей сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио. Об этом пишет газета New York Times.

В частности, этого потребуют антидопинговые ведомства США, Германии, Испании, Японии, Швейцарии и Канады. Сообщается, что исполнительный директор Института национальных антидопинговых организаций Жозеф не Пенсье 15 июля призвал все входящие в структуру национальные антидопинговые агентства подписать данное требование.

Решение было принято после известия о публикации 18 июля нового доклада WADA о возможном применении допинга на Олимпийских играх в Сочи.Письмо главы USADA Трэвиса Тайгарта на имя президента МОК Томаса Баха было обнародовано за два дня до этого. В письме Тайгерт говорит о подрыве антидопинговой работы во время Игр в Сочи и утверждает, что чистым спортсменам и Олимпийским играм нанесен непоправимый ущерб.

В мае бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о масштабных махинациях с допингом на домашних Олимпийских играх в Сочи-2014. При этом, никаких доказательств он не предоставил.