В Россию пытались ввезти мясо под видом мармелада и грибов

Фото: ТАСС/ Антон Буценко

Сотрудники Россельхознадзора задержали 600 тонн мяса при транспортировке на территорию России, замаскированными под жвачку, мармелад, концентрат сока, замороженные грибы и другие продукты, сообщается на сайте ведомства.

Попытка незаконного ввоза пресечена в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область). Крупная партия мяса следовала в 26 контейнерах из портов Антверпена, Гамбурга и Роттердама. По маркировочным наклейкам сотрудникам ведомства удалось определить, что мясо было произведено в Польше, Нидерландах, Германии и Бельгии.

В Россельхознадзоре добавили, что гендиректора Еврокомиссии по здравоохранению и защите потребителя Бернара ван Готема пригласили принять личное участие в досмотре изъятых контейнеров.

Напомним, в конце августа российские таможенники пресекли ввоз в страну крупной партии товаров из стран, попавших под санкции.

Так, неизвестные попытались ввезти в страну около 100 тонн американской курятины и сосисок. Сосиски пытались провезти через таможню порта Восточный, а курятину - через Владивосток. Товары отправили обратно - за границу.

Кроме того, управление Россельхознадзора по Омской области задержало 20 тонн мяса птицы американского происхождения на 191 километре трассы Омск-Павлодар. Груз направлялся из Казахстана в Россию.

7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.