На "Рыбной неделе" москвичей угостят омулем и тюлькой

Фото: ТАСС/ Юрий Машков

Главными блюдами московского фестиваля "Рыбная неделя" станут угощения из лосося, сига, омуля, хариуса, нерки, кижуча, трубача и креветок. Кроме того, москвичей угостят крымской хамсой, тюлькой, барабулей и рапаном, сообщили M24.ru в пресс-службе Росрыболовства.

Икру, морепродукты и рыбу можно будет попробовать во время дегустаций и купить в торговых шале по ценам производителей.

Напомним, фестиваль "Рыбная неделя", посвященный популяризации российской рыбы, пройдет с 22 по 28 апреля на 7 площадках Москвы:

Пушкинская площадь;

Новопушкинский сквер;

Тверской бульвар, владение 28 (напротив магазина "Армения");

улица Арбат, владение 48;

Климентовский переулок (улица Малая Ордынка, владение 23);

улица Кузнецкий мост, владение 7 (у ЦУМа);

улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой").

Церемонию открытия "Рыбной недели" на Пушкинской площади посетят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Росрыболовства Илья Шестаков, заммэра столицы Наталья Сергунина и глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. На ярмарках откроют девять ресторанов и 51 шале. Рыбные продукты на фестиваль привезут от 150 производителей из 50 регионов России.

Подробное расписание мероприятий фестиваля можно узнать на официальном сайте.