Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2015, 11:12

Экономика

На "Рыбной неделе" москвичей угостят омулем и тюлькой

Фото: ТАСС/ Юрий Машков

Главными блюдами московского фестиваля "Рыбная неделя" станут угощения из лосося, сига, омуля, хариуса, нерки, кижуча, трубача и креветок. Кроме того, москвичей угостят крымской хамсой, тюлькой, барабулей и рапаном, сообщили M24.ru в пресс-службе Росрыболовства.

Икру, морепродукты и рыбу можно будет попробовать во время дегустаций и купить в торговых шале по ценам производителей.

Напомним, фестиваль "Рыбная неделя", посвященный популяризации российской рыбы, пройдет с 22 по 28 апреля на 7 площадках Москвы:

  • Пушкинская площадь;
  • Новопушкинский сквер;
  • Тверской бульвар, владение 28 (напротив магазина "Армения");
  • улица Арбат, владение 48;
  • Климентовский переулок (улица Малая Ордынка, владение 23);
  • улица Кузнецкий мост, владение 7 (у ЦУМа);
  • улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой").

Ссылки по теме


Церемонию открытия "Рыбной недели" на Пушкинской площади посетят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Росрыболовства Илья Шестаков, заммэра столицы Наталья Сергунина и глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. На ярмарках откроют девять ресторанов и 51 шале. Рыбные продукты на фестиваль привезут от 150 производителей из 50 регионов России.

Подробное расписание мероприятий фестиваля можно узнать на официальном сайте.

Росрыболовство городские фестивали фестивали и праздники Рыбная неделя

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика