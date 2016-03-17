За сведения из ЕГРП и ГКН придется заплатить

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Получить необходимы сведения, внесенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), а также Государственный кадастр недвижимости (ГКН) можно только при условии своевременной оплаты данной услуги, сообщает пресс-служба Росреестра.

Узнать реквизиты столичной кадастровой палаты можно на официальном сайте.

Подать запрос в ЕГРП и ГКН можно в электронном виде через портал Росреестра в разделе "Государственные услуги". Сроки рассмотрения такого запроса сокращены с девяти дней до семи.

"Мосгорсправка": Сведения из ЕГРП

Напомним, с 1 января 2016 года представление сведений из ЕГРП передано из Управления Росреестра по Москве в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве (Кадастровая палата по Москве). Физлица также могут запросить сведения в центрах "Мои документы".