08 июня 2016, 19:15

Экономика

Бумажные документы продолжат принимать при регистрации прав на недвижимость

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Росреестр по Москве не планирует отказываться от приема документов на государственную регистрацию права на недвижимость в бумажном виде. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель управления Игорь Майданов.

"У граждан должно быть право выбора. Например пожилые люди не могут пользоваться компьютером, и лишать их этого нельзя. Документы в бумажном виде по-прежнему будут приниматься", – цитирует его Агентство "Москва".

Напомним, регистрировать право на недвижимость в электронном виде начали в Москве 1 апреля прошлого года – в рамках пилотного проекта. С 1 июня того же года такой сервис заработал на территории всей России. Услуга доступна на сайте Росреестра.

