За дачниками-нарушителями будут следить беспилотники

Фото: ТАСС/Н.Желудович

Нарушителей земельного законодательства планируют вычислять при помощи беспилотников, сообщает "Газета.Ru".

Таким образом в Росреестре надеются выявить незарегистрированные или прирезанные участки.

Несогласных оштрафуют по повышенному тарифу. К настоящему времени с нарушителей земельного законодательства уже собрано 400 миллионов рублей штрафов.

Пока беспилотники не закупались, в ведомстве изучают целесообразность их приобретения и использования для выявления нарушений.

Сейчас Росреестр учитывает земельные участки с помощью космической съемки или аэрофотосъемки. Но из-за большой погрешности (около пяти метров) границы участков на бумаге и на земле иногда не совпадают для целых садовых товариществ и даже населенных пунктов.

По оценкам экспертов, до 70 процентов земельных участков не имеют четких границ и не оформлены в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, в первом квартале этого года сотрудники Росреестра провели около 350 проверок и выдали 214 предписаний об устранении нарушения земельного законодательства.