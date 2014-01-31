Роспотребнадзор снял запрет на ввоз продукции литовской компании

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребназдор снял ограничения на ввоз молочной продукции литовской компании "Жемайтийос пиенас".

В сообщении ведомства отмечается, что запрет снят после того, как производитель предоставил дополнительные материалы по соблюдению российских требований к качеству и безопасности молочной продукции.

"Решение по другим литовским производителям молока и молочной продукции будет принято в ближайшее время после завершения рассмотрения всех представленных материалов", - сообщает Роспотребнадзор.

В конце 2013 года Роспотребнадзор также снял ограничения на ввоз продукции литовской молочной компании "Пено жвайгждес".

Напомним, что в начале октября 2013 года ввоз литовской "молочки" в Россию был временно приостановлен. При исследовании молочной продукции были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека. Например, в твороге обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в сметане молочнокислых микроорганизмов меньше, чем должно быть в норме.