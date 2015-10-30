Последствия утечки аммиака не угрожают москвичам – Роспотребнадзор

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Последствия утечки аммиака в столице не опасны для горожан. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Роспотребнадзора.

После проведения анализов атмосферного воздуха было выявлено превышение содержания аммиака у торгового центра "Преображенский". Оно оказалось совершенно незначительным и угрозы для жизни и здоровья населения не представляет.

Превышение допустимой концентрации аммиака в воздухе в 1,25 раза зафиксировано лишь в одной точке – на Открытом шоссе у дома 13, строение 2.

На хладокомбинате на востоке Москвы произошел разлив аммиака

Напомним, днем 30 октября в торговом доме "Преображенский" на Открытом шоссе произошел разлив аммиака. Причиной происшествия стала разгерметизация холодильно-компрессорной установки.

Четыре человека пострадали, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Двоих пострадавших отправили в НИИ им. Склифосовского, еще двоих – в Городскую клиническую больницу им. Ф. Иноземцева. У них диагностирован ожог дыхательных путей.