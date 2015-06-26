Детский лагерь в Новой Москве закрыли из-за нарушения санитарных норм

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Роспотребнадзор закрыл детский лагерь на территории пансионата "Солнечный" в деревне Захарьино Новой Москвы. Там были обнаружены нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба ведомства.

"Лагерь функционировал с многочисленными грубыми нарушениями Федерального закона, а также СанПиН", – говорится в сообщении.

В ходе проверки территории обнаружилась, что лагерь не огорожен, в спальнях установили дополнительные кровати, в корпусах, рассчитанных на 70 человек, разместили 96 детей, также отсутствуют помещения медицинского назначения, а в здании столовой негде вымыть руки.

Кроме того, отсутствует меню, утвержденное руководителем детского оздоровительного лагеря, а для питания используются запрещенные продукты, такие, как майонез, рыбные консервы и острые приправы. Часть продуктов не имеют сопроводительных документов, а часть вообще просрочены.

Помимо этого, в лагере дети занимались травмоопасными видами спорта при отсутствии медицинского работника, и представитель юридического лица тоже отсутствовал.

По итогам проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях, а также протокол о временном запрете деятельности юридического лица. Сейчас детей из лагеря вывели, а корпуса опечатали.

В прошлом году Роспотребнадзор в ходе серии проверок оштрафовал детские лагеря на 2,7 миллиона рублей за нарушение санитарных норм. Всего прошло 300 внеплановых рейдов, в 245 из которых были выявлены нарушения санитарных законов. Инспекторы составили 336 протоколов, четыре из которых были отправлены в прокуратуру.

Из общего числа штрафов 42 наложили на юридических лиц, общая сумма составляет 1,3 миллиона рублей. Шесть протоколов были направлены в суды, в том числе четыре - для решения вопроса о приостановлении деятельности.