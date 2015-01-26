Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию украинской соли

Роспотребнадзор запретил ввоз соли с Украины

Роспотребнадзор РФ приостановил ввоз в Россию украинской пищевой соли от производителя ГП "Артемсоль", сообщает телеканал "Москва 24".

Как отметили в ведомстве, с ноября 2014 года в связи выявленным несоответствием пищевой соли производства ГП "Артемсоль" требованиям, предъявляемым к содержанию примесей, йода и органолептическим показателям, усилен контроль за указанной продукцией в пунктах пропуска через государственную границу и в розничной сети.

Информация о приостановке ввоза украинской соли передана в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора в регионах.