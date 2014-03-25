Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2014, 11:25

Безопасность

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на четверть за неделю

Фото: ИТАР-ТАСС

Число заболевших гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю возросло на 22,9 процентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Показатель заболеваемости составил 762,9 на 100 тысяч населения. При этом доля детского населения среди заболевших ОРВИ составила 62,1 процента.

Однако показатель заболеваемость все еще находится ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 4,5 процента.

В то же время Роспотребнадзор России сообщает, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад: жители стали реже обращаться за медицинской помощью в связи с респираторными заболеваниями.

Сайты по теме


Роспотребнадзор грипп ОРВИ заболеваемость

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика