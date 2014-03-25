Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на четверть за неделю

Фото: ИТАР-ТАСС

Число заболевших гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю возросло на 22,9 процентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Показатель заболеваемости составил 762,9 на 100 тысяч населения. При этом доля детского населения среди заболевших ОРВИ составила 62,1 процента.

Однако показатель заболеваемость все еще находится ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 4,5 процента.

В то же время Роспотребнадзор России сообщает, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад: жители стали реже обращаться за медицинской помощью в связи с респираторными заболеваниями.