Съедобные "нелегалы": какие продукты запрещалось ввозить в Россию

Россельхознадзор снял запрет на ввоз мяса индейки из США

Россельхознадзор разрешил двум поставщикам ввоз мяса индейки из США. Ограничения на поставки в Россию мяса индейки, свинины и говядины действовали с февраля прошлого года. О том, какие еще запреты на зарубежные продукты вводились в нашей стране, - в материале M24.ru.

Сейчас в Россию по-прежнему запрещен импорт шпрот из Латвии, вина из Молдавии, свинины из Литвы и других стран Евросоюза. У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству этих товаров.

При этом на российский рынок вернулись ранее запрещенные грузинские вина и минеральная вода "Боржоми", крепкий алкоголь из Чехии, молоко из Белоруссии и Литвы, а также украинский сыр.

Шпроты

Семь лет назад - в ноябре 2006 года - Роспотребнадзор запретил импорт латвийских шпрот. В консервах было обнаружено повышенное содержание бензапирена - канцерогена, который накапливается в организме человека и может вызвать образование злокачественных опухолей. Через несколько месяцев - в январе 2007 года - этот запрет был снят.

Однако в январе 2014 года ввоз шпрот из Латвии в Россию снова был запрещен. Эта мера снова была связана с превышением в них содержания бензапирена.

Алкоголь



Грузинские вина. Фото: ИТАР-ТАСС

В 2006 году в России был введен запрет на поставки вин из Грузии и Молдавии в связи с нарушениями санитарных норм. По данным Геннадия Онищенко, занимавшего в то время пост главного санитарного врача, в грузинских и молдавских винах были обнаружены тяжелые металлы и пестициды. Молдавская винодельческая и коньячная продукция вернулась в Россию в ноябре 2007 года. Экспорт в нашу страну грузинских вин и коньяков возобновился в июне 2013 года после проведения ряда исследований.

В сентябре прошлого года поставки молдавского вина снова были приостановлены из-за претензий к качеству.

В сентябре 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз крепкого алкоголя из Чехии после случаев отравлений спиртными напитками в этой стране. С начала сентября в Чехии отравились метиловым спиртом около 90 человек, 31 из них скончался. 2 ноября ввоз в Россию чешского алкоголя крепостью свыше 20 процентов, произведенного после 26 сентября 2012 года, был разрешен.

Минеральная вода

Поставки из Грузии минеральной воды "Боржоми" и "Набеглави" Роспотребнадзор запретил в мае 2006 года. Отмечалось, что вода, "не соответствовала установленным показателям качества и безопасности". Кроме того, были претензии и к маркировке, в которой, по данным ведомства, отсутствовали необходимые сведения.

"Боржоми" вернулся на российские прилавки в мае прошлого года.

Молочная продукция

Осенью 2008 года в России был введен запрет на все пищевые продукты китайского производства, содержащие молоко. Такое решение было принято из-за случаев отравления детей на территории КНР молоком с содержанием меламина.

Китайские компании-производители пищевых продуктов добавляли меламин в пищу для повышения кажущейся концентрации белка (при измерении некоторыми принятыми методами концентрация белка определяется по количеству азота в продукции, которое при добавлении меламина значительно повышается).

Меламин добавлялся в молоко (сухое и обычное), шоколадные батончики, растворимый кофе, драже и печенье.

Белорусская молочная продукция. Фото: ИТАР-ТАСС

В июне 2009 года Роспотребнадзор запретил ввоз молочной продукции из Белоруссии. Это произошло из-за того, что производители и поставщики не переоформили документы в соответствии с новым российским техрегламентом, который вступил в силу в декабре 2008 года. В результате санкций под запретом оказались более 1,2 тысячи наименований продукции. После переговоров было решено, что белорусские производители и поставщики будут поэтапно приводить в порядок документацию. Спустя три недели после запрета белорусское молоко снова начало поступать в Россию.

Год назад также из-за нарушения техрегламента под запрет попали сыры нескольких украинских производителей. Роспотребнадзор установил, что в их составе содержатся растительные жиры, информация о которых не обозначена на этикетке. В середине мая Роспотребнадзор по результатам лабораторного контроля образцов сыра разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок.

В сентябре последний из шести украинских молокозаводов получил разрешение вернуть свою продукцию на российский рынок при условии соблюдения жестких требований Роспотребнадзора.

А молочная продукция из Литвы была до октября прошлого года запрещена к ввозу в Россию из-за претензий к качеству. Роспотребнадзор обнаружил в твороге из этой прибалтийской страны дрожжи, плесень, бактерии группы кишечной палочки, а в сметане яды - дибутилфталат и диэтилфталат. В этом году ограничения на ввоз в Россию литовского творога и сметаны были отменены.

В августе прошлого года 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на использование в России молочной продукции новозеландской фирмы Fonterra, используемой для приготовления детских смесей, в связи с тем, что в ней может содержаться возбудитель ботулизма. По данным ведомства, информацию о возможном заражении ботулизмом продукции компании Fonterra распространили власти Новой Зеландии.

Три месяца назад Роспотребнадзор запретил ввозить в нашу страну молока из Голландии. Эта мера была связана с нарушением Нидерландами российских ветеринарно-санитарных требований.

Конфеты

В июле 2013 года у Роспотребнадзора возникли претензии к качеству кондитерских изделий украинской компании Roshen. Роспотребнадзор отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик - киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской, которые принадлежат компании Roshen, и выявил нарушения по качеству и безопасности. Это послужило основанием для запрета на их ввоз в Россию. Отмечалось, что продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров. Кроме того, в молочном шоколаде было обнаружено токсичное вещество бензопирен.

Мясо

В январе 2014 года Россия запретила ввоз свинины из Литвы в связи с распространением в этой стране вируса африканской чумы свиней. Кроме того, по той же причине были прекращены поставки свинины из других стран Евросоюза.

Ввоз в Россию мяса из США был временно приостановлен 13 февраля 2013 года. Причиной стало содержание в нем рактопамина - стимулятора роста, запрещенного в 160 странах мира.

Овощи

В июне 2011 года Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию овощей из Евросоюза из-за распространения высокопатогенного штамма кишечной палочки. Жертвами вспышки кишечной инфекции тогда стали около 40 человек, большая часть заболевших – жители Германии и люди, побывавшие там. Два месяца спустя все ограничения на поставку свежих овощей из стран ЕС были сняты.