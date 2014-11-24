Не привитых от гриппа детей рекомендовали не пускать на Кремлевскую елку

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Роспотребнадзор рекомендовал регионам не включать детей, не привитых против кори и гриппа, в группы, которые поедут в Кремль на общероссийскую Новогоднюю елку, сообщает "Интерфакс".

В письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям региональных управлений ведомства и региональных органов здравоохранения говорится, что у детей, которые приедут на празднование Нового года в Кремль, должны быть справки, подтверждающие, что они привиты против кори, гриппа и полиомиелита. Также у детей должны быть справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня.



Кроме того, Попова поручила проследить за тем, чтобы справки о прививках против гриппа были и у взрослых, сопровождающих детей в Москву.

В документе также говорится, что по дороге в Москву детям нельзя употреблять домашнюю пищу, скоропортящиеся и молочные продукты и покупать продукты на станциях.

Глава ведомства поручила провести медосмотр детей перед отправкой в столицу и не допускать к поездке детей симптомами инфекционных заболеваний: повышенной температурой, болью в горле, кашлем и т.д.

Такие рекомендации даны в связи с эпидемиологическим неблагополучием по кори, в преддверие эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, и в связи с рисками заболеванием полиомиелитом у детей, которым не были сделаны соответствующие прививки.