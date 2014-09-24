Форма поиска по сайту

24 сентября 2014, 19:24

Безопасность

До конца года от гриппа планируют привить более 2,6 млн москвичей

В этом сезоне от гриппа привиты почти 5 миллионов россиян

В 2014 году планируется привить от гриппа более 3,3 миллиона москвичей, об этом Агентству "Москва" сообщил представитель пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора.

По его словам, сейчас вакцинацию прошли почти 685 тысяч москвичей. Таким образом, до конца года, по планам ведомства, прививку от гриппа должны сделать еще порядка 2,6 миллиона человек. В первую очередь - это дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.

Собеседник агентства уточнил, что сегодня показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже расчетного эпидемиологического порога на 20 процентов.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что в Москве случаи заболевания гриппом единичны.

По ее словам, столичные власти в 2014 году выделили 300 миллионов рублей для прививочной кампании против гриппа (помимо средств из федерального бюджета).

Всего в этом году против гриппа будут привиты около 37 миллиона россиян, сейчас вакцинированы уже 5 миллионов человек. Кроме того, прививки от различных инфекций сделали 130 тысячам беженцев с Украины.

