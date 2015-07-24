В креветках из Индии обнаружили мышьяк

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Сотрудниками Россельхознадзора задержана партия креветок из Индии, в которой обнаружили высокое содержание мышьяка. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Компания M/s. Koluthara Exports Ltd (N605), которая занималась поставками креветок, будет находиться на повышенном лабораторном контроле. Отмечается, что это не первый случай подобных нарушений.

Мышьяк мог попадать в креветки вместе с некачественным кормом. Но в Индии есть и свои специфические проблемы. Так, богатые мышьяком отложения простираются в геологических пластах от Нью-Дели до Бенгальского залива.

По словам экспертов, организм человека не может пострадать от минимальной дозы мышьяка, но опасный яд может накапливаться, что может привести к хроническим и опасным загрязнениям организма.

Напомним, индийское предприятие начало поставки очищенных креветок в РФ в ноябре 2009 года.

Раннее, Роспотребнадзор заявил, что из российских магазинов за год было изъято около 45 тонн продуктов, попавших под санкции, из российских магазинов за год.

Таким образом, в Россию не допущено 264 партии санкционных продуктов. Наибольшая доля в запрещенной продукции приходится на фрукты – 3,9 тонны, второе место досталось молоку – 2,9 тонны.

Запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии введен в России с 7 августа 2014 года.