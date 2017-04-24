Роспотребнадзор заявил о большом количестве фальсификата

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Роспотребнадзор выявил, что на прилавках магазинов все чаще стали появляться фальсифицированные товары, сообщает газета "Известия".

По последним данным ведомства, фальсификата стало больше на треть (24 процента).

Специалисты отмечают, что нормы техрегламентов чаще других нарушают производители молока.

Среди регионов, где выявлено большее число фальсифицированных товаров, названы: Москва, Санкт-Петербург, Якутия (Дальний Восток), Волгоградская, Свердловская, Новгородская и Кемеровская области.