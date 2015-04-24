Роспотребнадзор приостановил работу 40 столичных палаток общепита

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

Работа 40 палаток общепита в Москве временно остановлена после проверок Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Проверки прошли с 6 по 10 апреля. Ведомство проверило те палатки, на которые были жалобы о нарушении санитарных норм.

Проверка показала, что во всех 40 палатках сотрудники нарушали технологию приготовления еды и ее продажи, плохо мыли инвентарь и не соблюдали правила личной гигиены.

Также там не было водопровода и канализации, сроки хранения продуктов не соблюдались и в довершение всего были обнаружены следы крыс и мышей.

В результате владельцев палаток оштрафовали на 6,2 миллиона рублей.

Ранее М24.ru сообщало, что Роспотребнадзор приостановил на 90 суток работу ресторана "Пугачев" на Малой Бронной за многочисленные нарушения санитарных норм. Владельцев заведения оштрафовали на 110 тысяч рублей.

Ассортимент ресторана не соответствовал его мощности. Также были нарушены условия хранения разделочного инвентаря, уборка производственных помещений осуществлялась без использования дезинфицирующих средств, не проводились работы по уничтожению насекомых и крыс, а также дезинфекции вентиляционной системы.