Торговать арбузами в Москве начали раньше обычного

В Москве досрочно открылся сезон торговли арбузами

В этом году в Москве раньше обычного открылся сезон торговли арбузами. Покупателям предлагают попробовать сладкий товар из Средней Азии и юга России. Представители Россельхознадзора работают в усиленном режиме, проверяя качество продукции. Опасаться приобретать досрочно созревшие арбузы не стоит - инспекторы пока не обнаружили в товарах ни пестицидов, ни вирусов.

"Мы проверяем продукцию на безопасность. Берем образцы, анализируем их в лаборатории. Если выявлена концентрация какого-то недопустимого вещества, сообщаем в Роспотребнадзор", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

В Росссельхознадзоре говорят, что официальной даты открытия сезона торговли арбузами на самом деле не существует. Однако пик торговли, как правило, приходится на август. В этом году, между тем, условия для созревания ягоды на юге России и в Средней Азии были наиболее благополучны, что и позволило ей раньше обычного оказаться на столичных прилавках.

Эксперты советуют покупать сладкий товар в супермаркетах или на официальных рынках. Предпочтение следует отдавать ягоде среднего размера с сухой плодоножкой. Чтобы выбрать хороший арбуз, его можно простучать: звук не должен оказаться глухим.