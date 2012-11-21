Мы не просили блокировать YouTube – Онищенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Роспортребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что его ведомство не обращалось в Роскомнадзор с просьбой о запрете в России портала YouTube.

"Это какая-то провокация", - заявил Онищенко, комментируя сообщение о том, что видеохостинг внесен в "черный список" сайтов.

"С 1 ноября мы обнаружили на YouTube 22 ролика, которые просили запретить, в частности, это ролики, содержащие сцены самоубийств. По YouTube у нас были только отдельные замечания, мы ставили вопрос о закрытии отдельных страниц, а не целого портала", - цитирует Онищенко "Интерфакс".

Информация о том, что популярный видехостинг попал в "черный список" сайтов Роскомнадзора, поступила сегодня.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что нежелательная информация с сайта уже удалена, адрес YouTube держался некоторое время в реестре из-за технического сбоя, однако к 17:00 его удалили из базы Роскомнадзора.

Напомним, с 1 ноября в России вступил в силу закон о защите детей от информации, "причиняющей вред их здоровью и развитию", в части ограничения доступа к противоправной информации в интернете, и начал работать "черный список" сайтов.

Почти сразу после начала работы реестра в него попали интернет-энциклопедия "Луркоморье", библиотека "Либрусек" и торрент-трекер "RuTracker". После удаления с сайтов запрещенной информации ресурсы были исключены из "черного списка".