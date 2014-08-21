В пяти московских McDonald's нашли нарушения правил хранения продуктов

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Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения в пяти ресторанах сети быстрого питания McDonald's, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о четырех заведениях – на Манежной площади, проспекте Мира, Большой Бронной и Свободном проспекте. Теперь к ним прибавилось еще одно, расположенное на ВДНХ.

В Роспотребнадзоре отмечают, что закрыты только три кафе – на Манежной, Большой Бронной и на проспекте Мира, еще два работают в прежнем режиме.

По мнению специалистов, площади помещений предприятий-нарушителей не соответствуют мощности и ассортименту продукции, не обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил, а конструкторские решения не предусматривают последовательности процесса приготовления продуктов.

Кроме того, инспекторы выявили нарушения правил хранения продуктов - сырая продукция лежала вместе с полуфабрикатами и готовыми изделиями.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что имеет претензии только к двум ресторанам Великого Новгорода.

Отметим, что McDonald's на улице Большая Бронная, 29 - первый российский ресторан компании. Его открыли 31 января 1990 года, и он сразу стал настоящей сенсацией: чтобы попасть в ресторан, надо было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия в ресторане побывало 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для сети McDonald’s. Второй и третий рестораны — на улице Огарева (теперь Газетный переулок) и Старом Арбате, открылись только летом 1993 года.

Добавим, что в конце марта 2014 года на портале change.org появилась петиция на имя Владимира Путина с просьбой запретить деятельность компании на территории России. Инициатором обращения стал Андрей Лебедев, инициатива собрала более 20 тысяч подписей. В петиции говорится, что продукция этой сети фаст-фуда причиняет здоровью населения вред, а реклама компании носит агрессивный характер.