Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию молдавские фрукты и консервы

Молдавские фрукты исчезнут с полок российских магазинов

Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию молдавские плодовощные консервы. В список попали четыре компании, производящие консервы, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет уже действует. Нарекания Роспотребнадзора вызвала продукция SRL "Sorvest-Agro", АО "Alfa-Nistru", П.И.К АО "Natur Bravo", CП "Coval&Co" 0.0.0.

Кроме того, с 21 июля Россия запрещает поставки фруктов из Молдавии. Продукцию из этой страны нельзя будет проводить в ручной клади и багаже.

Ограничения временные и касаются поставок яблок, груш, абрикосов, айвы, черешни, вишни, нектаринов, персиков и слив.

В ведомстве отмечают, что запрет принят из-за нарушений правил поставок и отсутствия необходимого лабораторного контроля.