У лагеря "Парк-отель "Сямозеро" не было разрешения на походы

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

У карельского лагеря "Парк-отель "Сямозеро" не было разрешения на проведение программ с походами, сообщает ТАСС.

"В 2016 году выдано разрешение на работу загородного стационарного оздоровительного лагеря круглосуточного пребывания ООО "Парк-отель "Сямозеро" без проведения специализированных детских программ с походами, без размещения на стоянках за территорией лагеря с использованием палаток", – уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что "санитарными правилами и нормативами в детских оздоровительных учреждениях ни в каком виде не предусматривается проведение походов для детей на открытой воде".

За прошлый год в Роспотребнадзор поступило 7 обращений граждан с жалобами на работу лагеря. Они были связаны с несоблюдением режима отдыха, отсутствием квалифицированной медпомощи и условиями проживания в походах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по факту обращений было возбуждено 12 административных дел, в том числе совместно с прокуратурой. Материалы были направлены в суд для приостановления деятельности лагеря, однако суд данное решение не поддержал.

Ранее следователи задержали главу Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко в рамках дела о гибели школьников во время водной экскурсии. В действиях начальника ведомства усматривается халатность.

По данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и о халатности. Задержаны пятеро сотрудников лагеря. По данным МЧС России в настоящее время лагерь закрыли, а всех воспитанников вывезли.