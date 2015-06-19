Более полутонны продуктов изъяты после обращений на портал "Наш город"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С сентября прошлого года в результате обращений на портал "Наш город" из столичных магазинов изъяли свыше 560 килограммов просроченных продуктов, сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

Всего в ведомство поступило более 660 обращений, из которых 565 были подготовлены и опубликованы на сайте "Наш город". В результате инспекторы выписали штрафов на сумму более 5 миллионов рублей.

В 43 обращениях отсутствовала информация о заявителе, о местонахождении и наименовании юридического лица. Как отметили в Роспотребнадзоре, проведение проверки по таким обращениям невозможно.

Напомним, москвичи могут оставлять на обновленном "Нашем городе" сообщения о просроченных товарах. Для этого нужно выбрать категорию "Продовольственные магазины", "Нестационарные торговые объекты" или "Ярмарки выходного дня", а затем кликнуть на темы "Нарушение санитарных требований к организациям торговли" или "Продажа просроченных товаров".

Ответы на обращения готовит Управление Роспотребнадзора по Москве. Поскольку разрешение на проведение проверки нужно запрашивать в прокуратуре, ответ предоставляется горожанам в течение 30 рабочих дней. Если факт нарушения будет подтвержден, объект, на который пожаловался москвич, отметят на "Карте проблемных объектов".

Портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое.