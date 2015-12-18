Около 70 тысяч сайтов закрыли за пропаганду суицида

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Около 70 тысяч сайтов о способах самоубийства и призывах к их совершению закрыто по рекомендации Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

"У нас есть группа экспертов, которая анализирует сайты. Эти сайты нам, как правило, предоставляет Роскомнадзор. Мы проводим экспертизу и выносим решения. Если там есть информация, которая призывает к совершению самоубийства или показывает какие-то виды самоубийства, и мы видим, что это для нашего молодого поколения является нежелательной информацией, мы вносим предложения Роскомнадзору, чтобы этот сайт закрыть", – сказал замглавы Роспотребнадзора Борис Кузькин.

Он также отметил, что ведомство уже три года занимается оценкой таких сайтов, и их количество не уменьшается.

В прошлом году число проверенных сайтов специалистами Роспотребнадзора достигло пяти тысяч. Из них только 3 процента не подверглись блокировке. На остальных эксперты обнаружили запрещенную информацию о способах совершения самоубийства.

Ранее m24.ru сообщало, что прокуратура московского метрополитена обратилась в Роскомнадзор с просьбой приравнять интернет-ресурсы зацеперов к сайтам, пропагандирующим самоубийства, так как в большинстве случаев зацепинг в метро приводит к летальному исходу.

По словам прокурора Александра Рыбака, сегодня закрыть сайт зацеперов можно только через суд. Если инициатива прокуратуры будет поддержана, то Роскомнадзор сможет блокировать подобные сайты в течение суток.

Напомним, с 1 ноября 2012 года Роскомнадзор начал вносить сайты, содержащие запрещенную информацию, в "черный список". После того как ресурс попадает в список запрещенных сайтов, провайдерам рассылают уведомления о необходимости закрыть доступ к нему для пользователей.

Блокируются сайты, на страницах которых присутствует пропаганда суицида, употребления наркотиков, содержатся порнографические материалы и призывы к экстремистской деятельности.

Отметим, что за время действия закона в запрещенном списке успели побывать такие известные ресурсы, как социальная сеть "ВКонтакте" (по ошибке), энциклопедия интернет-мемов Lurkmore, торрент-трекер Rutracker.org (несколько раз) и Википедия.